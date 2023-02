معزب: عقيلة يتلاعب كعادته بالقوانين والتعديلات الدستورية

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب على اعتماد مجلس النواب التعديل الدستوري الـ 13.

معزب قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن أي تعديل للإعلان الدستوري يستلزم 3 خطوات ليكون دستوريًا وغير قابل للنقض.

وأوضح أن أول الخطوات هي التوافق التام بين مجلسي النواب والدولة، ويوافق مجلس الدولة عليه بعد عرضه في جلسة رسمية بنصاب قانوني والتصويت عليه بالأغلبية المطلقة

وأشار إلى أنه لا يمرّ التعديل الدستوري بمجرَّد موافقة رئيس مجلس الدولة أو أحد نوابه، ولا يملك أي أحد أن ينوب عن أعضاء المجلس في ذلك، وهو ما لم يحدث.

ولفت إلى أن الخطوة الثانيه التصويت عليه في مجلس النواب دون تعديل بأغلبية ثلثي أعضائه، وهو ما لم يحدث.

وبيّن أن عقيلة صالح عرض التعديل على النواب الحاضرين دون توافق مع مجلس الدولة، وصوّت عليه بـ 40 صوتًا لا تبلغ النصاب المطلوب.

كما نوّه إلى أن ثالث الخطوات وآخرها لاعتماد الإعلان الدستوري، هي النشر في الجريدة الرسمية.

وتابع في ختام حديثه بالقول: “يتلاعب عقيلة، كعادته، بالقوانين والتعديلات الدستورية ويعلم أن كل هذه الإجراءات غير مستوفية لشروطها، وذلك لدوافع سياسية بحتة لكونه لا يريد الانتخابات؛ لأنها تطيح بعرشه في رئاسة مجلس النواب”.

