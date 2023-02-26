بنغازي| حملة أمنية موسعة على أوكار المخدرات والفساد في منطقة الماجوري

بنغازي 26 فبراير 2023 (وال) _ انطلقت صباح اليوم الأحد بمدينة بنغازي، حملة أمنية موسعة ضد أوكار المخدرات والخمور بمنطقة الماجوري.

هذا وأعلنت مديرية أمن بنغازي على صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، أن مُداهمة أوكار الفساد بمنطقة الماجوري تمت من قبل القوات المسلحة ومديرية أمن بنغازي والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

الجدير بالذكر أن مدينة بنغازي شهدت الأيام القليلة الماضية، حملة موسعة بمشاركة جميع الجهات الأمنية داخل المدينة، على أوكار المخدرات والفساد في منطقتي (بوهديمة والمحيشي). (وال _ بنغازي)

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