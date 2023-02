تحسن في الطقس على الغرب وتحذيرات من تقلبات جوية في الشرق وانعدام الرؤية

قال الناطق باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية “محي الدين رمضان” إن مناطق المنطقة الغربية ستشهد تحسنا في حالة الطقس بعد أن شهدت تقلبات ورياحا مثيرة للأتربة.

وأضاف “رمضان” في تصريح خاص للأحرار أن التحسن في حالة الطقس سيستمر لعدة أيام مع ظهور سحب متفرقة بين الحين والآخر ودرجات الحرارة تتراوح بين 19 – 23 درجة مئوية.

وعن المنطقة الشرقية ذكر “رمضان” أن الطقس سيكون غير معتدل تصحبه رياح قوية تصل سرعتها إلى 70 كليومترا في الساعة محملة بالأتربة والغبار ما يؤدي إلى انعدام الرؤية، وأن على أصحاب المركبات أخذ الحيطة والحذر، وأن حالة البحر لن تكون ملائمة للصيد.

ولفت “رمضان” إلى أن حالة الطقس في المنطقة الجنوبية تبقى كما هي إلى جانب ارتفاع في درجات الحرارة.

وشهدت مناطق غرب ليبيا السبت الماضي تقلبات جوية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قبل أن تنتقل إلى المنطقة الشرقية.

