ليبيا.. مديرية أمن بنغازي تواصل مُداهمة أوكار الفساد بمنطقة الماجوري

أعلنت مديرية أمن بنغازي، مُداهمة أوكار الفساد بمنطقة الماجوري من قبل القوات المسلحة ومديرية أمن بنغازي والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وجاء ذلك بعد نحو أسبوعين من حملة مماثلة استهدفت حيين آخرين في بنغازي.

ونشرت الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا تظهر عمليات المداهمة والقبض على عدد من الأشخاص.

وشهدت مدينة بنغازي حملة أمنية، استهدفت أوكار الجريمة المنظمة في المدينة، وفق وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وفي 11 فبراير الجاري، قالت مديرية أمن بنغازي إن قوة مشتركة من الجيش والشرطة داهمت حيي أبوهديمة والوحيشي الشهيرين، ضمن حملة واسعة ضد تجار ومروجي المخدرات والخمور في المدينة.