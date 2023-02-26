بشار الأسد يلتقي المستشار صالح ورؤساء البرلمانات العربية في دمشق

أخبار ليبيا 24

التقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، برئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح رفقة وفد من رؤوساء البرلمانات العربية الذين وصلوا العاصمة دمشق صباح اليوم.

ووصل رؤساء العديد من البرلمانات العربيّة بينهم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إلى العاصمة السورية دمشق قادمين من بغداد، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وتأتي الزيارة تنفيذًا لقرار المؤتمر العام لاتحاد البرلمانات العربية المنعقد ببغداد تضامنًا مع سوريا في مواجهة كارثة الزلزال المدمّر.