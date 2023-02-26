الدبيبة: أحيي جهود البعثة الأممية في الدفع بالانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 February, 2023

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التحية للجهود التي يبذلها أصدقاء ليبيا والبعثة الأممية، من أجل الدفع لإنجاز الانتخابات الوطنية النزيهة والعادلة.

وقال الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” “أحيي كل الجهود التي يبذلها أصدقاء ليبيا والبعثة الأممية، من أجل الدفع لإنجاز الانتخابات الوطنية النزيهة والعادلة، اتساقًا مع مطلبنا في إنهاء المراحل الانتقالية؛ مواصلين تقديم الخدمات لكل أبناء شعبنا، ومحافظين على السلام وإنجاز الانتخابات”.

وكان الدبيبة قال في وقت سابق إنه لا خيار أمام الليبيين إلاّ الانتخابات، وأن ما يعطلها هو عدم وجود قانون انتخابات عادل ينبثق على أساس دستوري.

وأضاف الدبيبة خلال الندوة العلمية “تجارب مراقبة الإنتخابات والدروس المستفادة” أن الحكومة قامت بكل التزاماتها المنوطة بها في الانتخابات، وأن حكومته منفتحة للاستماع لأي مبادرة أو مقترح يعزز الثقة في عملية تأمين الانتخابات، حتى نقطع الطريق أمام من يسعى لمرحلة انتقالية جديدة.

وأعرب الدبيبة عن دعمه بقوة لجهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي التي تهدف للإيفاء بالتزامات خارطة الطريق، والتي تنص على أننا في آخر مرحلة انتقالية، مشيرا إلى الضغط الإيجابي الذي يبذله باتيلي على كل الأطراف لإصدار الأساس القانوني لإجراء الانتخابات.