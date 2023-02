لنقي: المماطلة والرفض والإصرار على الرأي يجب أن يتوقف من أجل مصلحة البلاد

ليبيا- أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي أن أمن واستقرار ليبيا بعد حرب روسيا وأوكرانيا جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة وجنوب أوروبا.

لنقي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “المماطلة والرفض والإصرار على الرأي، أرى أن هذا يجب أن يتوقف بعد الآن لصالح البلاد، أمن واستقرار ليبيا بعد حرب روسيا وأوكرانيا جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة وجنوب أوروبا، فعسى أن يفيق هؤلاء قبل فوات الأوان، فلا يجدوا ناصرًا ولا ظهيرًا”.

