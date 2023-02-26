ليبيا تؤكد دعمها الكامل لتعزيز سلامة حماية المرضى محليًّا وعالميَّا 

مونترو 26 فبراير 2023 (وال)- شاركت ليبيا ممثلة في وفد ترأسه وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان ” سمير كوكو” ، في المؤتمر الوزاري الخامس لسلامة المرضى، الذي عقد بمدينة مونترو السويسرية، خلال الفترة من 23 إلى 24 فبراير، برعاية الرئيس الفيدرالي لسويسرا والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وبمشاركة ثمانين دولة.

وأكد الوكيل في كلمته بالمؤتمر التزام ليبيا بتقديم الدعم الكامل لتعزيز سلامة المرضى محليًّا وعالميَّا، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حماية المرضى وسلامتهم.

واستعرض المؤتمر الوزاري الذي عقد تحت شعار “ضرر أقل، رعاية أفضل- من القرار إلى التنفيذ”، العديد من الموضوعات المهمة، و أبرزها التجارب المكتسبة من العمل العالمي بشأن سلامة المرضى وتنفيذ تدابير سلامة المرضى.

وناقش الخبراء والمختصون عددا من الموضوعات المهمة حول سلامة المرضى في جلسات وورش العمل المصاحبة للقمة، تناولت تطوير القدرات والإمكانيات لتحسين سلامة المرضى، والقضاء على الضرر الذي يمكن تجنبه في مجال الرعاية الصحية، ومنها تنفيذ خطة العمل العالمية لسلامة المرضى (2021 / 2030)، وتأثير جائحة /كوفيد – 19/ على جدول الأعمال العالمي لسلامة المرضى،

كما ناقش المؤتمر خطط العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات من ناحية التقدم المحرز والممارسات والتحديات، ووجهات نظر العلوم التنظيمية والنظم لتعزيز سلامة المرضى، وتوسيع نطاق التدخلات الناجحة في البيئات المنخفضة والمتوسطة الدخل. (وال _ مونترو)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال