عقب اجتماع نيويورك.. عضو مجلس الدولة “محمد معزب” يعلّق على دور البعثة الأممية والتعديل الدستوري الـ13

رجح عضو المجلس الأعلى للدولة “محمد معزب” إمكانية ذهاب المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في مسار آخر في إحاطته المقبلة، مستبعدا تهميش المجلسين.

وأكد “معزب” في مداخلة مع “ليبيا الأحرار” ضرورة إضفاء الشرعية على أي مكون جديد ومشاركة الجسمين فيه، مشيرا إلى أن المسار الدولي بات واضحا، إما استكمال المطلوب وإما البديل من البعثة الأممية قادم لا محالة.

ورأى “معزب” أن الإشكالية تكمن في التعديل الدستوري الـ13 الذي خرج به “عقيلة صالح” والذي يعد مخالفا لكل الإجراءات ولم يكن بطريقة صحيحة وفق قوله.

وأضاف “معزب” أن جل أعضاء مجلس الدولة معترضين على التعديل، وهذا سيقف حجر عثرة أمام “خالد المشري” في تمريره.

واعتبر “معزب” ما جاء في كلمة المشري بشأن تعاطي الأعضاء بالمجلس مع التعديل “غير صحيح” وأن ما يسوق له المشري بأنهم راضون غير منطقي في ظل الخلاف السائد في الجلسات السابقة.

