وزير التعليم الليبي يقترح تخصيص ضريبة التغذية المدرسية.. تُقطع من المرتبات

اقترح وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، تخصيص ضريبة “التغذية المدرسية”، من أجل ديمومة المشروع واستمراره، تقطع من المرتبات، على غرار ضريبة الجهاد والضمان.

وقال المقريف في كلمة خلال إطلاق الحملة التَّوعوية بأهمية التغذية المدرسية أمس السبت، إن وزارته تسعى إلى تدشين صندوق خاص بالتغذية المدرسية بمساهمة الجميع من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وتخصيص ميزانية خاصة من الدولة.

ولفت إلى انعكاسات التَّغذية المدرسية الصحية على استيعاب الطلاب والتلاميذ كونها تساعدهم على التركيز النمو.

ووفق وكالة الأنباء الليبية (وال)، ذكّر وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية أن ليبيا كانت من رواد التَّغذية المدرسية على مستوى العالم.

وأشار إلى أن برنامج التغذية المدرسية لمراحل التعليم المختلفة جرى تبنيه خلال الخمسينيات و استمر حتى بداية السبعينيات.

وناقش وزير التربية والتعليم مع نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في ليبيا، ياسو يوكي ميساوا، تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن برنامج الأغذية المدرسية.

وأكد المقريف خلال الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي، أن ملف التغذية المدرسية بكل المؤسسات التعليمية يحظى باهتمام بالغ باعتباره مشروعاً حقيقياً ووطنياً، منبهًا إلى أهمية تنظيم ورش عمل في كل مراقبات التربية والتعليم للتعريف بالمشروع.