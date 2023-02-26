الرئيس السوري يستقبل المستشار صالح ورؤساء البرلمانات العربية

الوطن / رصد

استقبل الرئيس السوري بشار الاسد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي فوروصولهم إلى مطار دمشق الدولي للتأكيد على دعم سورية والوقوف إلى جانب شعبها.

من جانبه قال رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ في تصريح من مطار دمشق الدولي: “هذه الزيارة من قلب العمل العربي المشترك ونشكر كل الوفود التي قدمت إلى دمشق”.

فيما أعلن رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أمس السبت خلال المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في بغداد عن تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة سوريا، تأكيدا على دعم الشعب السوري.