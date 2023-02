ليبيا – علق عضو مجلس النواب عبد السلام نصية على التعديل الدستوري الـ13 ونشره في الجريدة الرسمية.

نصية وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قال:, إن نشر التعديل يعتبر خطوة مهمة جدًا في ظل الانسداد السياسي الحالي. داعيًا جميع أطراف الصراع إلى التعامل معها بإيجابية للوصول للانتخابات العامة في أقرب وقت.

وأكد أن الحل الليبي يبقى هو الأفضل، وأقرب الطرق لاستعادة الدولة، والخروج من دوامة المراحل الانتقالية، وإخراج كل القوات الأجنبية من البلاد.

نصية نبه إلى أن الدول الإقليمية والدولية تسعى لتحقيق مصالحها ولا تلتفت للمصلحة الليبية ولا تتردد في جعل ليبيا ساحة للصراع الإقليمي.

Shares

The post نصية عن التعديل الدستوري الـ 13: الحل الليبي يبقى هو الأفضل وأقرب الطرق لاستعادة الدولة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية