ليبيا.. شركة الزاوية لتكرير النفط: إغلاق البوابة الرئيسية للمجمع النفطي ليست مسؤوليتنا

أكدت شركة الزاوية لتكرير النفط التزام كافة مستخدميها بالإيفاء بالواجبات المناطين بها دونما أدنى تأخير او تراخي شريطة توفر أبسط اساسيات ظروف العمل الملائمة وخاصة الظرف الأمني.

وأضافت في بيان لها، أن ما يجري من خلل أمني أمام البوابة الرئيسية للمجمع النفطي بالزاوية والتي تعتبر شركة الزاوية لتكرير النفط الجزء الأكبر منه هو أمر خارج عن إرادة الشركة وليست مسؤولة عنه بأي شكل من الأشكال.

وأضافت أن ذلك أمر مسؤليته تقع على عاتق جهات اخرى اوكل لها المجتمع ذلك وأنها تقدر كافة الجهود لحلحلة الموضوع وضمان توفر الظروف اللازمة لعمل كافة المستخدمين

وأشارت إلى أنها على تواصل مستمر مع تلك الجهات للوقوف على أخر المستجدات وضمان استمرار العمليات التشغيلية بالشركة بالحد الادنى على الأقل من المستخدمين ضماناً لعدم الإخلال بالتزامات الشركة مع الجهات الداخلية والخارجية.

ودعت الشركة كافة الجهات المعنية بالزاوية إلى ضرورة التكاثف لحل مثل هذه المختنقات بالطرق التي لا تؤثر سلباً على الجميع .