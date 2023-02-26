بليحق: لا يجب إقصاء أي طرف سياسي من المشاركة بالانتخابات

الوطن|رصد

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق إنه لا يجب إقصاء أي طرف سياسي خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ أجل إنجاح هذه الانتخابات.

وأكد بليحق في تصريحات متلفزة أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قد طالب أمام اتحاد البرلمانات العربية بإفساح المجال لليبيين من كل أطراف النزاع في شروط الترشح للانتخابات، لافتًا إلى أنه هذا هو الحل الوحيد الممكن لتشجيع كل الأطراف للدخول في الانتخابات، مؤكدًا أنه يجب ترك مسألة الاختيار للشعب الليبي وعدم إقصاء أحد.

وأضاف بليحق أن المستشار عقيلة أكد أمام اتحاد البرلمانات العربية أن مجلس النواب أوفي بكل التزاماته بالتعديل الدستوري الـ13، والذيبدوره سيحدد ملامح السلطة في الفترة الانتقالية القادمة ما بعد الانتخابات.

وختم بليحق قائلًا: “التعديل الدستوري الـ13 يحدد الصلاحيات المختلفة لرئيس الدولة ومجلس الأمة والسلطة التنفيذية والعلاقة بين هذه السلطات“، متبعًا “التعديل الدستوري الـ13 هو القاعدة الدستورية التي كان ينتظرها الليبيون والمجتمع الدولي لإجراء الانتخابات“.