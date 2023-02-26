رئيس مجلس النواب: نؤكد تضامن ليبيا مع سورية الشقيقة

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والوفد المرافق له، رفقة عدد من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي إلى مطار دمشق الدولي، وذلك للتأكيد على دعم سورية والوقوف إلى جانب شعبها.

رئيس مجلس النواب، وفور وصوله لمطار دمشق، أكد إن الموقف العربي داعم لعودة سورية إلى محيطها العربي، وأن تمارس سورية الشقيقة دورها في كل المستويات على الساحة الإقليمية والدولية.

هذا وقد استقبل رئيس الجمهورية السورية، بشار الأسد، رئيس مجلس النواب الليبي، ورؤساء البرلمانات العربية والوفود المصاحبين لهم.

وعقب الاستقبال المهيب، لرؤساء البرلمانات العربية، عقد مجلس الشعب السوري جلسته بحضور فخامة رئيس مجلس النواب الليبي والسادة رؤساء البرلمانات ووفود مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.