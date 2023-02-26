رفائيل لوزون: الليبيون اليهود ليسوا مشكلة ولكن حقيقة لا يستطيع أحد نكرانها

رأى رئيس اتحاد اليهود الليبيين رفائيل لوزون، أن الليبيين اليهود ليسوا مشكلة تحتاج لحل، إنهم حقيقة لا يستطيع بشري نكرانها.

وقال لوزون في منشور عبر «فيسبوك»: “يقول شيمون بيريز الحائز على جائزة نوبل للسلام مع ياسر عرفات: «إذا لم يكن هناك حل للمشكلة، فقد لا تكون مشكلة، ولكنها حقيقة لا يجب حلها، ولكن يجب التعامل معها بمرور الوقت»”.

وأضاف “الليبيون اليهود ليسوا مشكلة تحتاج لحل، إنهم حقيقة لا يستطيع بشري نكرانها، هم خلقهم الله ليبيين، ومكنهم في أرض ليبيا قبل كثيرون غيرهم، المشكلة في عقول من يرفضون هذه الحقيقة الربّانية ونكران حقوق عباده من الليبيين اليهود”.