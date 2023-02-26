وزارة التعليم تقترح ضريبة لصالح التغذية المدرسية

العنوان-طرابلس

اقترح وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة، موسى المقريف تخصيص ضريبة تقطع من المرتبات على غرار ضريبة الجهاد والضمان يُطلق عليها ضريبة التغذية المدرسية من أجل ديمومة المشروع واستمراره.

وقال المقريف في كلمة خلال إطلاق الحملة التَّوعوية بأهمية التغذية المدرسية، أمس السبت، إن وزارته تسعى إلى تدشين صندوق خاص بالتغذية المدرسية بمساهمة الجميع من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وتخصيص ميزانية خاصة من الدولة.

ونوه المقريف إلى أن انعكاسات التَّغذية المدرسية الصحية على استيعاب الطلاب والتلاميذ كونها تساعدهم على التركيز والنمو.

وذكر المقريف أن ليبيا كانت من رواد التَّغذية المدرسية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن برنامج التغذية المدرسية لمراحل التعليم المختلفة جرى تبنيه خلال الخمسينيات و استمر حتى بداية السبعينيات.