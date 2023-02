الصول: من يرفض التعديل الدستوري الـ 13 لا يريد الانتخابات ولا استقرار ليبيا

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب علي الصول أن من يرفض التعديل الدستوري الـ 13 لا يريد الانتخابات ولا استقرار ليبيا.

الصول وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لفت النظر إلى أن القوانين الانتخابية الرئاسية والتشريعية ستُصدر عقب التوافق على التعديل الدستوري، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك ضغوطات محلية.

وأضاف: “هدفنا الاستقرار في ليبيا، والاستقرار لن يتم إلا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتجميع السلاح والمصالحة الوطنية”.

وأشار إلى أن هناك أطرافًا في ليبيا لا تريد الاستقرار ولا الخروج من الأزمة؛ لأنها مُستفيدة من المشهد الحالي.

ونوه بأن المُستفيدين من الانقسام السياسي في ليبيا هم الآن يُحاربون كل ما يصدر من قوانين في صالح الوطن والمواطن.

الصول قال: إن مشكلة ليبيا في محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الذي لا يرجع لمجلس النواب ويهدر الأموال.

