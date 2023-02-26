الحكومة تسلم محضر استلام مادة الأعلاف إلى اللجنة المركزية لتوزيع الإعلاف

قامت اللجنة المعنية باستلام مادة الأعلاف من الشركات الموردة والمشكّلة من قبل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء – رئيس لجنة الترتيبات المالية بالحكومة الليبية علي القطراني، وبحضور وزير التخطيط والمالية الدكتور أسامة حماد، بتسليم محضر استلام مادة الأعلاف إلى اللجنة المركزية لتوزيع الإعلاف، وذلك تمهيداً لبدء التوزيع.

وتعتبر هذه الخطوة الأخيرة، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط والمالية، في إجراءات التوريد والتي ستباشر اللجنة المركزية بعدها توزيع الأعلاف على مستحقيها من مربي المواشي والأغنام حسب الألية التي تم وضعها من قبل اللجنة .