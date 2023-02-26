من بينهم السويحلي وصهد والشاطر.. 54 عضواً بمجلس الدولة يرفضون التعديل الدستوري الـ13

أعلن 54 عضوًا بمجلس الدولة الاستشاري، في بيان لهم اليوم الأحد، رفضهم للتعديل الدستوري الـ13 الصادر عن مجلس النواب.

وجاء في نص البيان، -اطلعت عليه الساعة 24- “فوجئنا بنشر التعديل في الجريدة الرسمية، ونحن في حالة انعقاد، ضاربًا عرض الحائط بنصوص الاتفاق السياسي في خطوة أحادية استباقية بعيدًا عن متطلبات المرحلة التوافقية”.

وتابع البيان؛ أن “التعديل الدستوري لن يكتسب أي مشروعية دستورية لعدم إقراره من قبل المجلس الأعلى للدولة”، مردفًا “لدينا اعتراض على إغفال التعديل إدراج شروط ترشح الرئيس، ومنحه صلاحيات واسعة”.

وأشار البيان، إلى أن الموقعين عليه لديهم “اعتراض على نص في المادة 29 وهو: «تعتبر الانتخابات البرلمان كأن لم تكن في حال فشل الانتخابات الرئاسية»”.

وأكمل البيان؛ “لدينا اعتراض على عدم تضمن التعديل إلزام لمجلس الأمة المنتخب بإنجاز الاستحقاق الدستوري في فترة زمنية محددة”.

وختم البيان موضحًا أن “الضرورة تقتضي إدراج وحسم هذه المسائل في نص التعديل الدستوري، فترحيلها لن يكون مجديًا، لذلك نرفض ما قام به مجلس النواب من إجراءات”.