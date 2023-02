العائلة السنوسية تطالب باسترداد إملاكها وأوقافها المصادرة عقب ثورة 69

ليبيا – التقى رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجلس النواب إبراهيم الدرسي بمقر المجلس في مدينة بنغازي وفدًا عن العائلة السنوسية وعدد من اتباع الطريقة الصوفية.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب موضوع الوقف والحبس التابع للعائلة السنوسية والذي عرض فيما سبق على البرلمان من قبل لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتم إحالته للجنة التشريعية والدستورية.

وقال رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية: بعد أحداث سبتمبر ” 69″ تم مصادرة أملاك العائلة السنوسية وكل احباسها وما يتبعها من زوايا. موضحًا أنها ضمت للهيئة العامة للأوقاف في ذلك الوقت داخل ليبيا وخارجها، مبينًا أن العائلة السنوسية طالبت بإلغاء هذا القانون وإرجاع هذه الحقوق حسب ما يقولون إلى أصحابها وقد تم عرض هذا القانون على مجلس النواب وسوف يناقش في الجلسات القادمة.

