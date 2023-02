“البغدادي المحمودي” خارج قائمة العقوبات البريطانية والأوروبية

أعلنت المملكة المتحدة البريطانية إزالة اسم رئيس الوزراء الأسبق في عهد القذافي “البغدادي المحمودي” من قائمة العقوبات.

وأكد موقع العقوبات الأوروبية إزالة اسم “المحمودي” أيضًا من قائمة العقوبات التابعة للاتحاد الأوروبي وتلك التابعة لسويسرا في نوفمبر 2021.

وخضع “المحمودي” لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي في مارس 2011 لوقوفه إلى جانب “القذافي” ودوره في قمع المتظاهرين إبان الثورة.

و أعيد إدراج اسمه بموجب لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأفراد والمفروضة على ليبيا في 2016.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أزال 3 شخصيات ليبية هم “عقيلة صالح” و “خليفة الغويل” و “نوري أبوسهمين” من قائمة العقوبات عام 2020 بعد أن أدرجتهم رفقة شركات وكيانات وشخصيات أخرى بتهمة عرقلة السلام في ليبيا.

المصدر: موقع العقوبات الأوروبية

