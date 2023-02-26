دبيبة: أتوجه بالتحية لـ “أصدقاء ليبيا” والبعثة الأممية لدفعهم لإنجاز الانتخابات

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، إنه يحيي كل الجهود المبذولة من “أصدقاء ليبيا” والبعثة الأممية، للدفع لإنجاز الانتخابات.

وقال الدبيبة، في تغريدة على حسابه “تويتر”: “أحيي كل الجهود التي يبذلها أصدقاء ليبيا والبعثة الأممية، من أجل الدفع لإنجاز الانتخابات الوطنية النزيهة والعادلة”.

وأضاف ريس حكومة الوحدة، أن هذه الجهود تأتي اتساقا مع مطلبنا في إنهاء المراحل الانتقالية؛ مواصلين تقديم الخدمات لكل أبناء شعبنا، ومحافظين على السلام وإنجاز الانتخابات.

ويوم الخميس، نشر مجلس النواب التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري، وذلك في العدد الرابع من الجريدة الرسمية متضمنا 34 مادة، حسبما أكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.