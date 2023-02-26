المصراتي يؤكد جدية الطرح الأمريكي لإنهاء الأزمة وخلق حل سياسي يصنع الاستقرار في ليبيا

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي والصحفي محمود المصراتي، إن معارضي الإعلان الدستوري والانتخابات الرئاسية المباشرة، هم ذات التيار الذي يدعم بقاء حكومة الدبيبة منتهية الولاية، مشيراً إلى الأحداث التي أدت إلى عرقلة انتخابات 21 ديسمبر، وإطلاق المخربين لاحتلال المفوضية، مؤكداً أن الحوار الليبي مطلوب في كل الظروف، لا عندما تطلبه فئة دون فئة.

وتساءل المصراتي في حوار تلفزيوني حول إحاطة باثيلي، عن الدعوة إلى التوجه نحو الأمم المتحدة لطلب الاستقلال من جديد، وإن كان ذلك يحمل بالفعل إقراراً بأن ليبيا اليوم دولة محتلة بالفعل من الأتراك ومن المرتزقة السوريين ومن المقاتلين الأجانب..

وبين المصراتي إن التحرك الأمريكي لإيجاد وعاء زمني للانتخابات في ليبيا، يؤكد جدية الطرح المتمثل بإنهاء الأزمة وخلق حل سياسي طويل الأمد يصنع استقرار البلاد، رغم أن هذا التحرك جاء مرتبطاً بشأن محلي أمريكي في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، والحديث المتصاعد عن التواجد الروسي في الداخل الليبي.