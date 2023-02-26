من بينهم عقيلة.. رؤساء برلمانات عربية يدعون إلى عودة سوريا إلى «البيت العربي»

انضم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إلى رؤساء برلمانات ووفود مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، في دعم سوريا حاضرا ومستقبلا، مؤيداً طلبهم “بعودة دمشق إلى البيت العربي”.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الشعب السوري في العاصمة دمشق، اليوم الأحد، حضرها رؤساء برلمانات ووفود مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.

وقال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب:”جئنا نؤكد تضامننا مع سوريا ونقول للغرب ارفعوا العقوبات عنها”.

ومن جانبه، أكد رئيس برلمان العراق، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، محمد الحلبوسي:” من قلب دمشق نؤكد وقوفنا مع سوريا وشعبها ونقدم تعازينا بضحايا الزلزال، ونحن معكم لتقديم الإمكانيات لرفع العقوبات عن سوريا”.

وأضاف الحلبوسي:” لا غنى لنا عن سوريا ولا غنى لسوريا عن محيطها العربي الذي نأمل عودتها إليه”.

كما قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي: “فرحتنا غامرة بالقدوم إلى سوريا، وأنقل تحيات الشعب الأردني إلى الشعب السوري العظيم، سورية لكل العرب”.

بدوره، قال ممثل مجلس الشورى في سلطنة عمان:” أتينا لدمشق لنقول للشعب السوري الشقيق نحن معكم قلبا وقالبا حاضرا ومستقبلا، ونتمنى عودة دمشق إلى البيت العربي”.

وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، على أن “هذه الزيارة تجسد عودة الأمة العربية إلى سوريا قلب العروبة النابض”.

وأكد عضو مجلس النواب اللبناني أيوب حميد، أن “مصاب سوريا هو مصاب لبنان وارتباطنا تاريخي وجغرافي وحضاري واجتماعي ولا أحد يستطيع أن يفصم العلاقات المتأصلة بين لبنان وسوريا”.

كما رحب رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ خلال جلسة للمجلس بحضور رؤساء برلمانات ووفود مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، قائلا: “نرحب بكم في سورية.. أنتم لستم ضيوفا، أنتم أهل بيت وبين إخوتكم وأهلكم”.