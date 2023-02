داخلية تصريف الأعمال: ضبط 38 مركبة آلية مسروقة ومطلوبة بفضل التقنيات الحديثة

ليبيا – تمكنت دوريات إدارة شؤون المرور والتراخيص من ضبط 5 مركبات آلية مسروقة مطلوبة لمراكز الشرطة وأقسام شرطة المرور.

بيان صحفي صدر عن وزارة داخلية الدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أوضح أن 4 من هذه المركبات مبلغ عنها من قبل غرفة العمليات الرئيسية، فيما تم تعميم طلب الـ5 من قبل قسم مرور سوق الجمعة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بالإدارة.

وأضاف البيان: إن المركبات المضبوطة تم إحالتها إلى مراكز الشرطة واقسام شرطة المرور المختصة. مشيرًا لارتفاع إجمالي عدد ما تم ضبطه منها خلال 8 أيام إلى 38 مركبة آلية مسروقة ومطلوبة تم ملاحقتها واستعادتها بفضل دعم إدارة شؤون المرور والتراخيص بالتقنيات الحديثة.

