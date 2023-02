إمدادات الكهرباء مهددة بـ”نقص الوقود”، والجميع يخلي مسؤوليته

قالت شركة الزاوية لتكرير النفط إن ما يجري من خلل أمني أمام البوابة الرئيسية للمجمع بمصفاة الزاوية هو أمر خارج عن إرادتها وليست مسؤولة عنه بأي شكل من الأشكال، معتبرة مسؤوليته تقع على عاتق جهات أخرى على حد قولها.

الشركة وفي بيان عبر صفحتها بفيسبوك السبت، أكدت أن لجنة إدارة الشركة على تواصل مستمر مع تلك الجهات للوقوف على آخر المستجدات وضمان استمرار العمليات التشغيلية بالحد الأدنى على الأقل من المستخدمين ضماناً لعدم الإخلال بالتزامات الشركة مع الجهات الداخلية والخارجية.

وأكدت الشركة التزامها ومستخدميها في جميع قطاعاتها بالإيفاء بالواجبات المناطين بها دونما أدنى تأخير أو تراخٍ، شريطة توفر أبسط أساسيات ظروف العمل الملائمة وخاصة الظرف الأمني .

ودعت الشركة كافة الجهات المعنية بالزاوية إلى ضرورة التكاتف لحل مثل هذه المختنقات بالطرق التي لا تؤثر سلباً على الجميع.

وكانت مصادر للأحرار قد أكدت إغلاق “مصفاة الزاوية” والطريق المؤدية لها من قبل موظفي المصفاة احتجاجا على تأخُّر مرتبات الموظفين وعدم تحقيق مطالبهم.

وتعد مصفاة الزاوية المغذي الرئيسي لمحطات توليد الكهرباء خاصة الغربية منها، والتي شهدت مؤخرا تحسنا في الشبكة الكهربائية حتى مع دخول وقرب انتهاء فصل الشتاء.

مؤسسة النفط ترد

بدورها أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إمدادات الغاز الطبيعي لكافة محطات الكهرباء تسير وفق المعتاد.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن الإمدادات هي ذات الكميات التي سبق تزويد محطات الكهرباء بها خلال الذروة في فصل الشتاء.

واستبعدت مؤسسة النفط حصول أي طرح للأحمال نتيجة انخفاض الإمداد في وقت الاعتدال الربيعي، مؤكدة أن مايحدث داخل مصفاة الزاوية من خلل هو أمر خارج عن إرادة الشركة الوطنية للنفط.

كما أوضحت المؤسسة أن الشركة العامة للكهرباء لم تقم بإخطارها بأي نقص في الإمدادات، مشددة على ضرورة التواصل من خلال اللجنة المشتركة بينهما والتي يشارك فيها كبار المستهلكين؛ لحل أي مختنقات بدل التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين وفق بيانها.

تحذير من نقص الوقود

وكانت شركة العامة للكهرباء قد أعلنت عن انخفاض حاد في مخزون الوقود الخفيف المغذي لعدد من محطات الإنتاج.

وقالت الشركة إن توقف تزويد المحطات بالوقود من المصدر الرئيس سيترتب عليه انخفاض في القدرات الإنتاجية لعدد من المحطات.

ولفتت شركة الكهرباء إلى أن ذلك سيضع الشبكة في حالة حرجة أمام الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من المستهلكين.

كما أشارت الشركة إلى أن تـزويد المحطات بالوقود أمر خارج عن إرادتها، قائلة إنها تخلي مسؤوليتها في حال عدم توفر الوقود الكافي لتشغيل وحدات التوليد بالمحطات، وفق تعبيرها.

المصدر: شركة الكهرباء + مؤسسة النفط + شركة الزاوية لتكرير النفط

The post إمدادات الكهرباء مهددة بـ”نقص الوقود”، والجميع يخلي مسؤوليته appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار