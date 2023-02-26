تشكيل غرفة أمنية مشتركة للحد من ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية

الوطن|رصد

ناقش نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني مع رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء اسامة محمد الدرسي، ‎ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية واستمرار سرقة الأسلاك من المواقع التابعة للشركة العامة للكهرباء وخطوط نقل وتوزيع الامداد الكهربائي.

وبحث اللقاء آلية مكافحة هذه الظاهرة والحلول المناسبة والرادعة للحد من استمرارها من خلال تحديد بعض الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم المنظمة، ومحاربة تجارة خردة الكوابل والاسلاك والأبراج المغذية للكهرباء .

وخلال الاجتماع، تم تشكيل غرفة أمنية مشتركة برئاسة رئيس جهاز حماية الطاقة الكهربائية، وعضوية مندوبين عن جهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي، ومكتب المحامي العام، وديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى مندوب عن الشرطة العسكرية .

وحضر الاجتماع وزير الكهرباء والطاقات المتجددة المهندس عوض البدري، ومدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشرقية اللواء مسعود الكيلاني وأعضاء من الإدارة العامة للبحث الجنائي.