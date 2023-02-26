حول التعديل الدستوري الـ 13..انقسام كبير في مجلس الدولة

أخبارليبيا24

يشهد المجلس الأعلى للدولة انقسامًا كبيرًا حول التعديل الدستوري الـ 13 الذي أحاله مجلس النواب إليه من أجل الإطلاع وإبداء الملاحظات حوله.

ونفى عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط صحة البيان الصادر عن أعضاء في المجلس بتأييد التعديل الدستوري الـ 13.

وأضاف قزيط أنه لم يوقع على البيان الذي يحوي اسم 66 عضو من المجلس الأعلى للدولة، مؤكدًا أن البيان الصحيح هو البيان الذي يحوي 54 يعترضون على هذا التعديل.

في حين، أكد عضو مجلس الدولة‬ خليفة المدغيو، في تصريحات صحفية صحة بيان الـ 68 عضوا المؤيدين للتعديل الدستوري الـ 13.

وكان مجلس النواب أحال في منتصف فبراير الجاري مشروع التعديل الدستوري الثالث عشر إلى المجلس الأعلى للدولة

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن مجلس النواب أحال المشروع إلى المجلس الأعلى للدولة عقب مداولته وإقراره.

وأوضح بلحيق أن دور المجلس الأعلى للدولة الآن الاطلاع على المشروع وإبداء الرأي وفقاً لما تم الاتفاق عليه.

وتحصلت “أخبارليبيا24” على نسخة من تعديل الإعلان الدستوري، وهو التعديل الثالث عشر.

وبحسب التعديل الدستوري تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وتتكون السلطة التشريعية من مجلس الأمة ومجلس النواب.

ونص تعديل الإعلان الدستوري على أن يتكون مجلس الأمة من غرفتين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وأن يتكون نظام الحكم من سلطة تشريعية من غرفتين وسلطة تنفيذية من رئيس دولة بالانتخاب المباشر من الشعب.

وشهدت جلسة المجلس الأعلى للدولة الخميس الماضي توترًا خارج القاعة وداخلها حسب ما أكد مراسل “أخبار ليبيا 24”.

وأوضح مراسلنا أن المتظاهرين يتواجدون خارج القاعة وتم منع بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة من الدخول، وهناك مشاحنات وتوتر أمام المقر.

وكان من المفترض أن يتم التصويت خلال جلسة المجلس الأعلى للدولة حول مواد التعديل الدستوري الـ 13 ، ولكن بسبب التوتر رجح مراسلنا أن يتم تأجيل التصويت إلى الجلسة المقبلة.