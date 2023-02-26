شركة ليبية تعلن عن بيع خادمات من أفريقيا وأسيا في طرابلس ومصراتة

أعلنت شركة تدعى كلين هاوس لاستجلاب الخادمات ليبيا، توفير خدمة شراء خادمة بشهادة فندقة وسياحة ومتدربات على أعلى المستويات في مؤشر على عودة الرقيق إلى ليبيا

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر حسابها على فيسبوك، أنه يتوفر لديها “جميع الجنسيات: اثيوبيا، نيجيريا، بنقلاديش، فلبين، اندونيسيا”.

وعددت الشركة مزايا الخادمات التي يتم توفيرهم بأنهن حاصلات على “الشهادة الأوروبية في الفندقة والخدمة المنزلية، وأن دخولهم إلى ليبيا تم بشكل شرعي ويتوفر لديهن

تأشيرة وإقامة عمل، وشهادة صحية، وجواز سفر”، أما عن تكلفة الخادمة الواحدة فأوضح البيان أنه “5000 دينار ليبي”.

ونوهت الشركة أن لها فرعين في طرابلس ومصراتة وبإمكانها تزويد بقية المدن الليبية الأخرى بالخادمات.