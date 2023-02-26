استئناف البيضاء تصدر حكمها في مرتكب جــريمة قتــل الطالبة هبة مفتاح

أخبارليبيا24 – أصدرت نيابة اسئناف البيضاء اليوم الأحد حكمًا بإعــدام شخص مصري الجنسية قام بقــتل طالبة في مدينة البيضاء بالرصـــاص.

وأكدت النيابة في حكمها بإعــدام راغب خالد سامي مصري الجنسية قصاصًا عن جريــمة قتـــل المجـــني عليها هبة محمد مفتاح.

يذكر أن المجني عليها توفيت نتيجة تعرضها للرماية بالرصــاص رفقة والدها نهاية شهر يوليو من العام الماضي.

وتداول مستخدمي ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الي ظهر فيه المجرم وهو يقتلها بوحشــية بعد أن قام بصدم سيارتهم وأخرجها عن الطريق.

وترجل الجــاني من سيارته يحمل البنــدقية وقام باستهداف الطالبة التي ادخلت إلى العنـاية في إحدى مستشفيات المدينة إلا أنها فارقت الحيــاة متأثرة بجــراحها.