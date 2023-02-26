وفد من اللواء 128 يزور المجلس الأعلى لقبيلة أزوية ويكرم شهداءها

قام وفد يمثل اللواء 128 المعزز بالقيادة العامة للقوات المسلحة بزيارة إلى المجلس الأعلى السياسي والاجتماعي لقبيلة أزوية لتكريم أسر شهداء القبيلة الذين ارتقوا إلى ربهم شهداء دفاعا عن الوطن رفقة شهداء الوطن من كل القبائل في ربوع البلاد.

وكان الشيخ السنوسي الحليق وأعيان ومشايخ ووجهاء قبيلة على رأس المستقبلين إذ أكد الحضور على أهمية تكريم أسر الشهداء كما ثمنوا دور القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في محاربة الارهاب وبسط الامن والاستقرار واعلاء دولة القانون.

بدوره أكد آمر اللواء العميد حسن معتوق الزادمة، على الدور الوطني لقبيلة ازوية وكافة قبائل الوطن في الدفاع عن البلاد ومحاربة الارهاب.