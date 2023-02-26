وزارة السياحة تحتفل بيوم السياحة العربي

نظمت وزارة السياحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، احتفالية لأحياء يوم السياحة العربي الذي يصادف يوم 25 فبراير من كل عام، والمخصص لتخليد يوم الرحالة العالمي ابن بطوطة.

وشارك في الاحتفالية التي أقيمت في العاصمة طرابلس، وكيل الصناعات التقليدية نصر الدين الفزاني ومندوب عن منظمة السياحة العربية “صلاح الدين التواتي” وعدد من المسئولين في الادارات والمرافق الحكومية وعدد من أساتذة الجامعات وعدد من الطلبة والمهتمين بمجال السياحة.

ودعا وكيل الصناعات التقليدية نصر الدين الفزاني في كلمة له خلال الاحتفالية الى أهمية التركيز على سياسات وقوانين تتضمن حماية السائح وامنه والتحول الرقمي من خلال تطوير التقنيات الرقمية وحماية البيئة عن طريق وضع الخطط والمبادرات لدعم توجه حماية البيئة وتخفيض الانبعاثات الضارة في جميع المجالات واهمها السياحية.

وتخلل الحفل الذي أقيم تحت شعار “شمولية المقاصد العربية ” تقديم العديد من العروض المرئية المتعلقة بالمعالم السياحية بمختلف المناطق الليبية وعرض مرئي عن تجربة السياحة لذوي الاحتياجات الخاصة.