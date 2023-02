الشعاب: الانتخابات ستكون خلال العام الجاري وفقًا للتعديل الدستوري أو عن طريق شريك آخر

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب بالخير الشعاب أن مجلس الدولة شارك في إعداد التعديل الدستوري الـ 13، مبديًا استغرابه من عدم موافقة المجلس.

بالشعاب وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام” قال: “إنه في حالة الاتفاق على التعديل سنتقدم خطوة لتشكيل لجنة “6 + 6″ بين المجلسين”.

ورأى أنه لا بد من وجود حكومة موحدة لإجراء الانتخابات في البلاد والخروج من الأزمة في أقرب وقت.

ولفت النظر إلى أن الانتخابات ستكون خلال العام الجاري، سواء بالموافقة على التعديل الدستوري أو عن طريق شريك آخر أو لجنة حوار جديدة.

الشعاب أشار إلى أن مجلس النواب أنجز ما نسبته %70 من مشروع إجراء الانتخابات.

