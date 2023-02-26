الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلتقي وزير العمل والتأهيل علي العابد في رام الله

رام الله 25 فبراير 2023 (وال)- استقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء أمس السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي عابد الرضا.

وذكرت وكالة والأنباء الفلسطينية “وفا” أن الرئيس رحب من مستهل اللقاء “بالعابد”، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، وحرص دولة فلسطين على تطوير علاقات الأخوة والشراكة بين البلدين، مشيدًا بمواقف ليبيا الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، بالاتفاقيات الثنائية التي وقعت بين الجانبين، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الزيارات في دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز علاقاته مع إشقائه العرب.

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء حضره عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ووزير العمل نصري أبو جيش، ورئيس ديوان الموظفين العام الوزير موسى أبو زيد، ومستشار الرئيس القانوني، والقائم بأعمال سفير دولة فلسطين لدى ليبيا. (وال)

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