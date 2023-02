أجلت محكمة استئناف مصراتة -دائرة الجنايات الأولى- اليوم الأحد؛ جلسة محاكمة المتهمين بانتمائهم لتنظيم الدولة، لمنح فريق الدفاع فرصة لتجهيز إجراءاتهم القانونية.

جاء ذلك خلال جلسة المحاكمة التي انطلقت اليوم بحضور محامي الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 54 إلى جانب حضور محامي المطالبين بالحق المدني لأولياء الدم، الذي طالب هيئة المحكمة بسرعة إصدار الحكم على المتهمين.

كما طالبت النيابة العامة بسرعة حجز القضية للحكم، نظرا لطول مدة النظر فيها، والتي وصلت إلى عامين حتى الآن.

وقال مراسل الأحرار، إن المحاكمة شهدت مداولات كثيرة؛ حيث استمعت المحكمة إلى دفوع بعض محامي المتهمين، بالإضافة إلى محامي أولياء الدم وأقوال الادعاء العام، و طلبات المتهمين أنفسهم الذين طالبوا بالإفراج عنهم وتبرئتهم من التهم الموجهة إليهم.

وأشار المراسل إلى أن هناك امتعاضا كبيرا من أًسَر المتضررين وأولياء الدم وردود فعل تطالب بسرعة إصدار الأحكام وتنفيذها ضد المتورطين.

ولفت المراسل إلى أن تأجيل النظر في القضية للـ23 من مارس المقبل جاء بناء على طلب المحامين لتجهيز دفوعاتهم المكتوبة، مشيرا إلى أن هناك متهمين من جنسيات عربية أخرى ضمن المجموعة المقدمة للمحاكمة.

وانتهت حرب البنيان المرصوص باعتقال عدد من عناصر “تنظيم الدولة” في مدينة سرت نهاية عام 2016 وبدأت مراسم محاكمتهم بحكم انتمائهم للتنظيم

وبلغ عدد المتهمين 54 عنصرا من أصل 320 قبض عليهم يشتبه بانتمائهم للتنظيم، وينحدر عناصر “التنظيم” الذين تجري محاكمتهم بتهمة قتل مقاتلين ضمن عملية “البنيان المرصوص” من عدة بلدان بينها سوريا وتونس والسودان إضافة إلى عناصر من ليبيا

يشار إلى أن مثول المتهمين للمرة الأولى كان في أغسطس 2022 أمام دائرة الجنايات الأولى بمحكمة استئناف مصراتة، ثم أجلت الجلسات 11 مرة، من بينها 6 معلنة، والتي كانت آخرها في 26 من الشهر الجاري إلى 22 من مارس المقبل؛ لمنح فريق الدفاع عن المتهمين فرصة لتجهيز إجراءاتهم القانونية.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post تأجيل محاكمة متهمين بالانتماء لـ”تنظيم الدولة” في مصراتة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار