حكومة باشاغا: تشكيل لجنة أمنية لوقف التعديات على محطات الكهرباء

عقد نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، اجتماعا مع عدد من المسؤولين بوزارة الكهرباء والأجهزة الأمنية.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة أمنية مشتركة لوقف التعديات على مكونات الشبكة الكهربائية.

وشارك في الاجتماع الذي عُقِد اليوم الأحد بديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي كل من وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء أسامة الدرسي، ومدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشرقية اللواء محمد مسعود الكيلاني وأعضاء من الإدارة العامة للبحث الجنائي، بحضور رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية رضا الفريطيس.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة، إن الاجتماع استعرض ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية واستمرار سرقة الأسلاك من المواقع التابعة للشركة العامة للكهرباء وخطوط نقل وتوزيع الإمداد الكهربائي والتي تتسبب في انقطاع الكهرباء على المواطنين وما يترتب عليها من مبالغ طائلة من خزينة الدولة.

كما بحث المجتمعون آلية مكافحة هذه الظاهرة والحلول المناسبة والرادعة للحد من استمرارها من خلال تحديد بعض الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم المنظمة، بالإضافة إلى أهمية محاربة تجار خردة الكوابل والأسلاك والأبراج المغذية للكهرباء.

وأضاف المكتب الإعلامي أن القطراني أكد خلال الاجتماع ضرورة وضع حد لظاهرة التعدي على الكوابل والأسلاك والأبراج المغذية للشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أن الاجتماع خلص إلى تشكيل لجنة أمنية مشتركة للتصدي للتعديات على مكونات الشبكة الكهربائية.

وأوضح المكتب الإعلامي أن اللجنة الأمنية المشتركة ستكون برئاسة رئيس جهاز حماية الطاقة الكهربائية، وتضم في عضويتها مندوبين عن جهاز الأمن الداخلي، وجهاز البحث الجنائي، ومكتب المحامي العام، ومندوبًا عن ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية، ومندوبًا عن الشرطة العسكرية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنللجنة حق الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الجهات ذات العلاقة والمطالبة بكافة محاضر التحقيق السابقة الموجودة بمراكز الشرطة والجهات الأمنية الأخرى وإحالتها للجنة الأمنية المشتركة المقرر تشكيلها.