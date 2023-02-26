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العرفي: الدبيبة هو من يشكل القوة القاهرة التي تمنع أي إجراء توافقي بين المجلسين

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي إن هناك توافقاً كبيراً بين رئاسة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وأعضاء المجلسين، حول التعديل الدستوري الثالث عشر، مؤكداً أن الدبيبة بالتنسيق مع تيارات دينية، يشكل القوة القاهرة الحقيقية التي تمنع الأعضاء من التصويت داخل مجلس الدولة بحرية، وتقف حيال عقد الجلسات، والقيام بأي إجراء توافقي بين المجلسين.

وبين العرفي أن مجلس النواب كان قد أقر التعديلات كما وردت من أعضاء مجلس الدولة في التعديل الدستوري الـ13، مؤكداً اكتمال المناقشات بين أعضاء ورئاسة المجلسين منذ فترة، ثم أكمل مجلس النواب الاستحقاق بعد ذلك بنشره التعديل في الجريدة الرسمية.

الوسوم

التصويت التعديل الثالث عشر المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب

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الوطن الليبية

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