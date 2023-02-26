استئناف البيضاء تصدر حكمها في مرتكب جريمة قتل الطالبة هبة مفتاح

أصدرت نيابة استئناف البيضاء اليوم الأحد حكمًا بإعدام شخص مصري الجنسية قام بقتل طالبة في مدينة البيضاء بالرصاص.

وأكدت النيابة في حكمها بإعدام راغب خالد سامي مصري الجنسية قصاصًا عن جريمة قتل المجني عليها هبة محمد مفتاح.

يذكر أن المجني عليها توفيت نتيجة تعرضها للرماية بالرصاص رفقة والدها نهاية شهر يوليو من العام الماضي.

وتداول مستخدمي ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الي ظهر فيه المجرم وهو يقتلها بوحشية بعد أن قام بصدم سيارتهم وأخرجها عن الطريق.

وترجل الجاني من سيارته يحمل البندقية وقام باستهداف الطالبة التي ادخلت إلى العناية في إحدى مستشفيات المدينة إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها.