بريطانيا ترفع اسم البغدادي المحمودي من قائمة العقوبات

أزالت بريطانيا، اسم أمين اللجنة الشعبية العامة «رئيس الوزراء» السابق، البغدادي المحمودي من لائحة العقوبات الخاصة بها.

وتم شطب المحمودي من لائحة العقوبات بالاتحاد الأوروبي وسويسرا منذ نوفمبر 2021، بعد إدراجه في يناير عام 2016.

وكانت بريطانيا، قد أدرجت المحمودي ضمن لائحة العقوبات الخاصة بها في مارس 2011، بسبب دوره المزعوم في قمع المتظاهرين، ولم تشطبه بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي.

شطب المحمودي من قائمة بريطانيا والاتحاد الأوروبي، يؤكد برأته من كافة التهم المزعومة التي كانت منسوبة إليه.

وكان البغدادي المحمودي وسيف الإسلام القذافي، محكومًا عليهما سويًا بالإعدام في القضية 360/2012.

وأسقطت المحكمة العليا، كافة التُهم وطالبت بإعادة المحاكمة، لأن ملابسات القضية أصابها العوار.