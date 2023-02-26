اقعيم يمهل أصحاب معارض السيارات 15 يوما ويطالب بعدم عرضها في الفضاء العام

أصدرت وزارة الداخلية تعميماً بإخلاء الفضاءات العامة المستغلة من قبل أصحاب المعارض وشركات السيارات، ممن يتعدّون على الحدائق والأرصفة ويتسببون بالازدحام والمختنقات المرورية في بنغازي باستغلالهم لتلك المساحات، وذلك في مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ صدور التعميم.

وطالب مكتب وكيل الوزارة فرج اقعيم، بإخلاء هذه الأماكن وعدم عرض السيارات في الفضاء العام، سواءً كانت تلك الفضاءات أراضٍ أو طُرقات عامة أو أرصفة، مبيناً أنه سيتم المرور في الخامس عشر من مارس القادم لتفقد تلك الفضاءات، وإجراء المصادرة الفورية لكل مركبة مُتعدّية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.