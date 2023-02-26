إعادة توحيد الخطوط الجوية الليبية

أعلنت الخطوط الجوية الليبية، إعادة توحيد مجلس إدارة الشركة بعد استلام المجلس الجديد مهامه في بنغازي وطرابلس عقب انقسام لأكثر من 8 سنوات.

وقال بيان صادر عن لخطوط الجوية الليبية: ”بجهود الخيرين والوطنيين الصادقين، استلام مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية لمهامه اليوم الأحد، بحضور رئيس مجلس الإدارة لشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة وأعضاء مجلس الإدارة إدارة الشركة في بنغازي بعد استلامه لإدارة الشركة في طرابلس”.

وأضاف البيان: ”أنه بفضل الجهود تتوحد الشركة على مستوى الوطن، وهو ما يعتبر إنجاز وطني عجزت عنه حكومات متلاحقة لأكثر من ثمان سنوات”.

وتابع البيان: ”بهذا الإنجاز نأمل أن يتمكن مجلس إدارة الشركة من النهوض بها وعودة الخطوط الليبية لما كانت عليه وتقديم خدمات أفضل للمسافر”.