باتيلي يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن غداً الإثنين بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا

يقدم الممثل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، غدًا الإثنين، إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت طرابلس.

وبحسب ما أعلنته البعثة الأممية، مساء اليوم الأحد، فأنه من المقرر أن يقدم باتيلي إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حضوريًا بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث وصل منذ أيام الولايات المتحدة، وشارك الخميس في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا «P3+2+2».

وشارك في اجتماع، مجموعة الاتصال الدولية الأخير الذي استضافته العاصمة الأميركية واشنطن، المبعوثون الخاصون لكل من الولايات المتحدة السفير ريتشارد نورلاند، وألمانيا السفير كريستيان بوك، وفرنسا بول سولير، إلى جانب ممثلين عن حكومات إيطاليا وبريطانيا ومصر وتركيا وقطر والإمارات.

وعقب الاجتماع، أجرى باتيلي، مشاورات بشأن الوضع في ليبيا في الأمم المتحدة مع كل من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة السفير داي بينغ، اللذين ناقش معهما حشد الدعم الدولي لإجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام 2023.