الكشف عن مؤامرة جديدة لإقصاء المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي

كشف الفريق السياسي للمترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، اليوم الاحد عن مؤامرة جديدة تقودها اللجنة العسكرية 5+5 ضده وتدعوها للتركيز على مهامها المنوطة بها فقط.

وقال الفريق في بيان له، أن أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 طالبوا في اجتماعهم مع سفراء البعثات الأجنبية بإقصاء المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي فقط عن الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف البيان: “كنا نتوقع من هذه اللجنة إنهاء مهزلة وجود جيشين وقائدين أعليين ورئاستين للأركان ومليشيات تتبع الدول المتدخلة في بلادنا وتأتمر بأمرها”.

وتابع البيان :”هذا الأمر يجعلنا نتساءل حول نزاهة وحيادية اللجنة حين تقحم نفسها في الشأن السياسي عندما تتناول حق الترشح في الانتخابات”.

ودعا الفريق، لجنة 5+5 أن تترك مسألة التآمر على المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، إلى بعض الدول الأجنبية التي تناصبه العداء.