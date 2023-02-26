الزاوية للنفط: الخلل الأمني أمام بوابة المصفاة الرئيسية خارج عن إرادتنا

أكدت شركة الزاوية لتكرير النفط أن ما يجري من خلل أمني أمام البوابة الرئيسية للمجمع بمصفاة الزاوية هو أمر خارج عن إرادتها وليست مسؤولة عنه بأي شكل من الأشكال، معتبرة مسؤوليته تقع على عاتق جهات أخرى على حد قولها.

وقالت الشركة في بيان عبر حسابها على صفحتها بفيسبوك، إن “لجنة إدارة الشركة على تواصل مستمر مع تلك الجهات للوقوف على آخر المستجدات وضمان استمرار العمليات التشغيلية بالحد الأدنى على الأقل من المستخدمين ضماناً لعدم الإخلال بالتزامات الشركة مع الجهات الداخلية والخارجية”.

وأشارت الشرك في بيان إلى”التزامها ومستخدميها في جميع قطاعاتها بالإيفاء بالواجبات المناطين بها دونما أدنى تأخير أو تراخٍ، شريطة توفر أبسط أساسيات ظروف العمل الملائمة وخاصة الظرف الأمني”.

ودعت الشركة “كافة الجهات المعنية بالزاوية إلى ضرورة التكاتف لحل مثل هذه المختنقات بالطرق التي لا تؤثر سلباً على الجميع”.