استئناف البيضاء تصدر حكمًا بإعدام الجاني في جريمة قتل الطالبة هبة مفتاح

العنوان – البيضاء

أصدرت محكمة استئناف البيضاء اليوم الأحد حكمًا بإعدام الجاني لاتهامه بقتل طالبة في مدينة البيضاء بعد أن استهدفها بالرصاص.

وحكمت المحكمة بإعدام المدعو راغب خالد سامي مصري الجنسية قصاصًا عن جريمة قتل المجني عليها هبة محمد مفتاح.

وحكمت المحكمة غيابيًا على خليفة مفتاح خليفة العصلب بالسجن ثلاث سنوات وثلاثة اشهر مع الشغل.

وحكمت محكمة استئناف البيضاء ببرائة محمد ربيع حسن إبراهيم، مما أسند غليه من تهم.

وأمرت المحكمة بمصادرة السلاح والذخائر المضبوطة وإعفاء الأول والثاني من المصاريف ، مشددو على عدم قبول الدعوة المدنية وألزمت رافعها بالمصاريف القضائية.

وهزت مدينة البيضاء في منتصف العام الماضي جريمة قتل الطالبة هبة مفتاح بعد أن اعترضهم الجاني – مصري الجنسية – وقام بإطلاق النار على هبة بواسطة بندقية كلاشنكوف امام والدها ما ادى إلى دخولها للمستشفى ووفاتها بعد أيام قليلة متأثرة بإصابتها.