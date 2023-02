ليبيا – اعتبر سيلمان البيوضي المرشح الرئاسي أن قوى الأمر الواقع تسابق الزمن لتحتفظ بوجودها في المشهد السياسي.

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن قوى الأمر الواقع تضغط بكل الوسائل لتكون جزء من خارطة عبد الله باتيلي والذي يسعى لاستبعادهم والتوجه نحو إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في أكتوبر 2023 من خلال نخبة جديدة.

