بنغازي| وكيل وزارة الداخلية يمهل أصحاب معارض السيارات 15 يوما لإخلاء الفضاء العام

بنغازي 26 فبراير 2023 (وال) _ أصدر وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية السيد فرج العبدلي، تعميم لكافة أصحاب معارض السيارات بمدينة بنغازي، وذلك لإخلاء الفضاء العام في مُدة أقصاها ” 15 ” يومًا، وعدم عرض السيارات سواءً على أراضي أو طُرقات عامة أو أرصفة أمامها.

وبحسب التعميم، فإنه سيتم المرور بتاريخ 15/3/2023م، و المُصادرة الفورية لكل مركبة مُتعدّية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.

الجدير بالذكر، أن هذا القرار جاء تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بشأن إعادة الأمن والاستقرار لمدينة بنغازي، ومحاربة أوكار الجريمة والفساد والقضاء عليها، وإزالة كافة العشوائيات التي أساءت للمظهر العام في المدينة. (وال _ بنغازي)

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