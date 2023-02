ليبيا – أكد عبد المنعم المريمي نجل شقيق المواطن أبو عجيلة المريمي تأجيل جلسة محاكمة الأخير إلى يوم الثلاثاء القادم.

المريمي وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام” أشار إلى أن التأجيل لم يكن من المحامي إنما هـو تأجيل اعتيادي من هيئة المحكمة.

وقال: “ننتظر تحويل قيمة أتعاب المحامي حتى يبدأ رسميًا في الدفاع عن المواطن أبوعجيلة المريمي”.

ونوه إلى أن الحكومة الليبية وعدت بالتكفل بالقيمة الأولى لمحامي الدفاع الأمريكي، ولم يتبق إلا بعض الإجراءات الروتينية لتحويل المبلغ في أقرب وقت.

Shares

The post عائلة المريمي: تأجيل محاكمة أبوعجيلة إلى الثلاثاء القادم.. وحكومة باشاآغا وعدت بالتكفل بالقيمة الأولى للمحاماة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية