أقعيم لـ «أصحاب معارض السيارات ببنغازي»:  أمامكم «15» يومًا لإخلاء الفضاء العام 

أصدر وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، فرج اقعيم، تعميمًا لكافة أصحاب معارض السيارات بمدينة بنغازي.

وجاء نص التعميم أنه تنفيدًا لتعليمات القائد العام بشأن إعادة الأمن والاستقرار والاستقرار لمدينة بنغازي ومحاربة كافة أوكار الجريمة والفساد والقضاء عليها وإزالة كافة العشوائيات التي أساءت إلى المظهر العام للمدينة وتسببت في سد الطرق وازدحامها.

وتابع البيان، أنه يجب “إخلاء الفضاء العام في مُدة أقصاها «15» يومًا وعدم عرض السيارات سواءً على أراضي أو طُرقات عامة أو أرصفة أمامها، حيث سيتم المرور بتاريخ 15/3/2023 وستتم المُصادرة الفورية لكل مركبة مُتعدّية وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها”.